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04:09 14.01.2020

Помпео: хуже Сулеймани - только бен Ладен

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Помпео: хуже Сулеймани - только бен Ладен

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что только лидер террористической группировки "Аль-Каида" Усама бен Ладен убил больше американцев, чем иранский генерал Касем Сулеймани.

"Нет террориста, за исключением Усамы бен Ладена, на руках которого было бы больше американской крови, чем на руках Сулеймани", - сказал Помпео, выступая в понедельник в Стэнфордском университете.

Он отметил, что Сулеймани "убил более 600 американских патриотов".

Госсекретарь США указал, что мир стал намного безопаснее после убийства Сулеймани.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ. Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

Теги: #помпео #сша #генерал #иран
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Интерфакс-Украина
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