Директору Гутянского лесхоза объявлено о подозрении по еще одному производству

Директору ГП "Гутянское лесное хозяйство" (Харьковская обл.) Виктору Сысе объявлено о подозрении в служебной халатности (ст.367 УК Украины), сообщил зампрокурора Харьковской области Сергей Шевцов.

"В ходе расследования установлено, что вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей руководителем указанного предприятия, неизвестными лицами было совершено незаконную порубку древесины. В результате этих незаконных действий государству нанесен ущерб более 4 млн грн, сказал Шевцов на брифинге в понедельник.

По его словам, сейчас готовятся ходатайства в суд об избрании Сысе меры пресечения и отстранении его на время следствия от занимаемой должности.

Как сообщалось, 30 октября 2019 года Сыса был задержан при попытке дать взятку 100 тыс.долл. детективу НАБУ. По информации НАБУ, задержанный предлагал взятку за решение вопроса о закрытии уголовного производства по факту противоправного отчуждения значительных объемов неучтенного имущества государственного предприятия в виде древесины и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему частным субъектам хозяйствования.

2 ноября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Сысе меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога 4 млн. 994,6 тыс.грн). После внесения этой суммы Сыса вышел на свободу.

Ранее, 17 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский провел в Харькове совещание, на котором потребовал от правоохранительных органов пресечь масштабную незаконную вырубку лесов в регионе.

Директор ГП "Октябрьский лесхоз" Руслан Чагаровский, отвечая на вопрос Зеленского, кто "крышует черных лесорубов", назвал директора Гутянского лесхоза Виктора Сысу. Это же хозяйство назвал и.о. главы Госэкоинспекции Игорь Яковлев в числе тех, которые не пускали инспекторов для проведения проверки.

28 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством САП в рамках расследования возможных злоупотреблений при продаже древесины(ч.2 ст.364) провели обыски в Харьковской области по месту жительства ряда должностных лиц ГП "Гутянское лесное хозяйство" и коммерческих компаний.

По месту одного из обысков детективы НАБУ были вынуждены вызвать полицию, поскольку владелец жилья оказывал противодействие проведению обыска.

Как сообщил Алексей Кучер, избранный народным депутатом по округу №179 от партии "Слуга народа", противодействие детективам НАБУ оказывалось при проведении обыска в доме Сысы.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) и ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины