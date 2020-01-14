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01:24 14.01.2020

Офис генпрокурора зарегистрировал ряд уголовных производств по фактам пыток в Алексеевской колонии в Харькове

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Офис генпрокурора зарегистрировал ряд уголовных производств по фактам пыток в Алексеевской колонии в Харькове

Прокуроры Офиса Генерального прокурора открыли ряд уголовных производств на основании заявления представителей Харьковской правозащитной группы (ХПГ) в связи с ситуацией в Алексеевской исправительной колонии №25 (Харьков).

"Прокурорами Офиса Генерального прокурора внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.127 (пытки совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц), ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия или угрозой применения насилия), ч.1 ст.172 (грубое нарушение законодательства о труде) УК Украины", - сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

В своем обращении представители ХПГ указали на неоднократные факты пыток осужденных в течение 2017 - 2019 годов с целью запугивания и дискриминации, в частности, избиения, удушения, связывания, применение электрического тока и совершение иных насильственных действий, оскорбляющих личное достоинство осужденных. Также, в своем заявлении правозащитники указали на грубое нарушение законодательства о труде.

Досудебное расследование в этих уголовных производствах поручено территориальному управлению ГБР в Полтаве.

Ход расследования указанных уголовных производств находиться на контроле Офиса Генерального прокурора.

Как сообщалось, 8 января в Алексеевской колонии был введен режим особых условий. Администрация объяснила это групповым неповиновением заключенных во время проведения общего обыска и имеющейся оперативной информацией о готовящейся ими дестабилизации в учреждении.

Во время мониторингового визита представителя Уполномоченного ВРУ по правам человека в восточных областях Сергея Красноперова, было установлено, что к 22-м осужденным были применены специальные средства и меры физического воздействия (резиновые дубинки и наручники).

По данному факту было начато уголовное производство в отношении должностных лиц учреждения по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.

Теги: #колония #харьков #пытки
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