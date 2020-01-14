Семеро пострадавших при порыве теплосети возле ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве находятся в больнице

Во время порыва трубы теплосети возле ТРЦ "Ocean Plaza" пострадало 10 человек, 7 из которых госпитализированы, сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в г.Киеве.

"В результате происшествия пострадали 10 человек. Трем из них помощь оказана на месте, семеро находятся в больнице", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в ночь на вторник, со ссылкой на службу 103.

По информации спасателей, из маршрутного такси, а также с рядом стоящего троллейбуса, оказавшийся в паровой завесе, было вынесено 7 человек.

"Горячая вода из теплосети попала на нулевой этаж магазина "Ашан" и первый этаж ТРЦ "Ocean Plaza". Всех работников и посетителей магазина "Ашан" и ТРЦ "Ocean Plaza" вывели на безопасное расстояние. Спасатели на руках вынесли из здания 6 человек", – отметили в службе.

Кроме того, спасатели изъяли провалившийся микроавтобус из образовавшегося провала.

Как сообщалось, накануне в понедельник вечером возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и нулевой этаж ТРЦ.

Сотрудники ГСЧС эвакуировали 13 человек. Пострадавшую женщину с ожогами ног спасатели передали медикам.

КП "Киевтеплоэнерго" перекрыло подачу горячей воды, начало ее откачку. Движение транспорта в районе ЧП частично ограничено.