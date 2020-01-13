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23:39 13.01.2020

Ночью 14-17 января предусмотрен сокращенный режим работы трамваев №№ 8,29 в Киеве

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Ночью 14-17 января предусмотрен сокращенный режим работы трамваев №№ 8,29 в Киеве

В связи с ремонтом трамвайных путей на улице Привокзальной в Киеве, ночное движение трамваев №№ 8 и 29 с 14 по 17 января будет осуществляться по сокращенному режиму работы, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Ночью 14, 15, 16, 17 января предусмотрен сокращенный режим работы трамваев №№ 8, 29 Ремонтируют пути на улице Привокзальной", – говорится в сообщении на сайте мэрии в понедельник, со ссылкой на КП "Киевпастранс".

По информации предприятия последние отправления трамваев маршрута № 8: от ст. м. "Лесная" - в 22:24, 22:36; от ст. м. "Позняки" - в 23:19, 23:30.

Последние отправления трамваев маршрута № 29: от ст. м. "Лесная" - в 22:18, 22:40; от ст. м. "Бориспольская" - в 23:08, 23:30.

"В 5:00 движение будет восстановлено по графику", – сказано в сообщении.

Теги: #киев #график_работы #трамваи
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