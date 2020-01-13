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23:16 13.01.2020

До марта Е-ticket будет введен на всем горэлектротранспорте и начнется его внедрение на маршрутках

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До марта Е-ticket будет введен на всем горэлектротранспорте и начнется его внедрение на маршрутках

В Харькове до марта планируется ввести систему оплаты проезда электронный билет (Е-ticket) на всем горэлектротранспорте, заявил городской голова Геннадий Кернес.

"Могу с вероятностью 99,9% сказать, что до марта Е-ticket будет внедрен на всем городском электротранспорте. Дальше начнем работать с частными перевозчиками, чтобы они устанавливали валидаторы и переходили на оплату единым билетом. Если это будет внедрено, мы сможем думать о системе лояльности, чтобы по Е-ticket было ездить дешевле, чем по единоразовому билету", - цитирует Кернеса пресс-служба.

Как сообщалось, 21 декабря 2016г. Харьковский горсовет дал согласие на заключение инвестиционного договора с инвестором для внедрения системы "Электронный билет" в городском электротранспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе).

"Поручить Харьковскому городскому голове от имени Харьковского городского совета заключить инвестиционный договор на внедрение системы "Электронный билет" в городском электротранспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе) г. Харькова с победителем конкурса по отбору инвестора - ООО "Финансовая компания "Платежный центр", - говорится в принятом решении.

Система "Электронный билет" была запущена в наземном горэлектротранспорте 1 декабря 2017года, однако многие пассажиры жаловались, что не могли купить Е-ticket из-за того, что терминалы по продаже не работали, те же, кому удалось купить электронный билеты сообщали о проблемах с работой валидаторов в наземном горэлектротранспорте.

Ввести E-ticket в метро планировалось с 1 января 2018 года, однако впоследствии эти сроки неоднократно переносились. Первый турникет Е-ticket начал работать в харьковском метрополитене 1 марта 2019 года.

По состоянию на 2 декабря 2019 года на станциях метро было установлено 200 валидаторов и 81 терминал самообслуживания для продажи и пополнения электронного билета.

Теги: #транспорт #е_билет #харьков
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