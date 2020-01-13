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22:20 13.01.2020

"Киевтеплоэнерго" перекрыло подачу теплоносителя и начали откачку воды возле ТРЦ "Оcean Plaza"

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Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в связи с прорывом теплосети магистрального трубопровода возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева перекрыла подачу горячей воды, начата ее откачка, движение транспорта частично ограничено, сообщили в пресс-службе КП.

"Около часа назад в Голосеевском районе по адресу ул.Антоновича, 176 возле ТРЦ "Оcean Plaza" произошло повреждение магистрального трубопровода на проезжей части. В результате повреждения произошла утечка воды. Аварийная бригада Киевтеплоэнерго перекрыла подачу теплоносителя и начали откачку воды. Движение транспорта частично ограничено", – сказано в сообщении на странице предприятия в Фейсбук в понедельник вечером.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям г.Киева, состоянием на 21.30, спасатели эвакуировали 13 людей из маршрутки, троллейбуса и здания ТРЦ "Ocean Plaza", пострадавшую женщину с ожогами ног передали медикам.

Теги: #киев #трц #потоп #киевтеплоэнерго
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