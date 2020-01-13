Спасатели эвакуировали 13 людей из транспорта и ТРЦ "Ocean Plaza" после прорыва теплосети, пострадавшая женщина госпитализирована

Состоянием на 21.30 спасатели эвакуировали 13 людей из маршрутки, троллейбуса и здания ТРЦ "Ocean Plaza", которые были подтоплены после прорыва теплосети на ул. Антоновича в Киеве, пострадавшую женщину с ожогами ног передали медикам, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям г.Киева.

"Вечером 13 января в Голосеевском районе на ул.Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате, в созданное отверстие частично попало маршрутное такси", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в понедельник вечером.

Информация о событии поступила спасателям в 20:38. На место выехали дежурные подразделения 27-й государственной пожарно-спасательной части.

"Спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажира, а также 3х граждан с рядом стоящего троллейбуса, который оказался в паровой завесе. Горячая вода из теплосети попала также в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ "Ocean Plaza". Людей эвакуировали. Спасатели лично вынесли на руках из помещения 5 человек. Спасатели вынесли из здания 1 потерпевшую женщину, которая получила ожоги ног. Пострадавшую передали работникам медицинской службы", – сказано в сообщении.

На месте работают коммунальные службы и спасатели КГГА.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.