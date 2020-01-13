События

21:43 13.01.2020

В Киеве возле ТРЦ "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, происходит эвакуация людей из здания – СМИ

1 мин читать
В Киеве возле ТРЦ "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, происходит эвакуация людей из здания – СМИ

В Киеве возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ, сообщает интернет портал "Киев Оперативный".

Видео затопленной проезжей части возле ТРЦ "Ocean Plaza" выложено на странице портала в Фейсбук.

По информации телеканала "Наш", проезжая часть ул. Антоновича возле ТРЦ "Ocean Plaza" повреждена в нескольких местах, в одну из ям провалился маршрутный микроавтобус. Пострадали припаркованные автомобили.

Как следует из видео, которое очевидцы выложили в сеть, вода затопила первый этаж торгового центра, люди, которые находятся на 2 этаже не могут самостоятельно покинуть здание. Охрана проводит эвакуацию.

"Затоплен первый этаж "Ocean Plaza". Охрана торгового центра проводит эвакуацию посетителей, сотрудников и персонала", – сообщают очевидцы.

Теги: #киев #трц #потоп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:46 13.01.2020
При порыве теплосети возле ТРЦ "Оcean Plaza" пострадало 9 человек, им предоставляется медицинская помощь

При порыве теплосети возле ТРЦ "Оcean Plaza" пострадало 9 человек, им предоставляется медицинская помощь

22:20 13.01.2020
"Киевтеплоэнерго" перекрыло подачу теплоносителя и начали откачку воды возле ТРЦ "Оcean Plaza"

"Киевтеплоэнерго" перекрыло подачу теплоносителя и начали откачку воды возле ТРЦ "Оcean Plaza"

22:02 13.01.2020
Спасатели эвакуировали 13 людей из транспорта и ТРЦ "Ocean Plaza" после прорыва теплосети, пострадавшая женщина госпитализирована

Спасатели эвакуировали 13 людей из транспорта и ТРЦ "Ocean Plaza" после прорыва теплосети, пострадавшая женщина госпитализирована

15:59 13.01.2020
Доход Киева от туристического сбора за 2019 год составил 63,6 млн грн - КГГА

Доход Киева от туристического сбора за 2019 год составил 63,6 млн грн - КГГА

13:25 13.01.2020
Более 40% киевлян позитивно оценивают изменения в столице за последние годы - опрос "Интеракция"

Более 40% киевлян позитивно оценивают изменения в столице за последние годы - опрос "Интеракция"

13:21 13.01.2020
Более 23% опрошенных киевлян готовы поддержать Кличко на выборах мэра Киева - опрос "Интеракция"

Более 23% опрошенных киевлян готовы поддержать Кличко на выборах мэра Киева - опрос "Интеракция"

11:50 13.01.2020
Турецкий ритейлер LC Waikiki планирует открыть в Украине до 60 магазинов за три года

Турецкий ритейлер LC Waikiki планирует открыть в Украине до 60 магазинов за три года

22:26 11.01.2020
Правоохранители задержали подозреваемого в покушении на убийство девушки в Киеве

Правоохранители задержали подозреваемого в покушении на убийство девушки в Киеве

17:27 10.01.2020
В Киеве сантехник обнаружил тела трех мужчин в подвале дома на Оболони

В Киеве сантехник обнаружил тела трех мужчин в подвале дома на Оболони

13:51 10.01.2020
В Киеве неизвестные пытались взорвать банкомат

В Киеве неизвестные пытались взорвать банкомат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

При порыве теплосети возле ТРЦ "Оcean Plaza" пострадало 9 человек, им предоставляется медицинская помощь

Руководителя областной налоговой поймали на предложении взятки

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенного минскими договоренностями оружия– штаб ООС

Зеленский подписал закон о реформе высшего образования в Украине

Украинские аграрии анонсировали бессрочную акцию протеста против открытия рынка земли

ПОСЛЕДНЕЕ

Руководителя областной налоговой поймали на предложении взятки

Профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление в связи с крушением украинского авиалайнера в Иране

Генпрокуратура Украины передала в суд дело гражданина РФ, причастного к обстрелу блокпоста под Волновахой

Принцу Гарри и его супруге пообещали переходный период перед сложением королевских обязанностей

Институт национальной памяти требует демонтировать монумент "Легендарная тачанка" в Херсонской области

Муж Окуевой: По следствию нет сомнений, но есть сомнения в судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах

Завхозу сгоревшего одесского колледжа объявили о подозрении в служебной халатности

Помпео отказался давать пояснения в Конгрессе на слушаниях по Ирану

Профильный комитет рекомендовал Раде поддержать заявление об участии постоянной делегации в работе ПАСЕ в 2020 году

Минобороны Украины временно приостановило приватизацию служебных квартир

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА