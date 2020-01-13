В Киеве возле ТРЦ "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, происходит эвакуация людей из здания – СМИ

В Киеве возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ, сообщает интернет портал "Киев Оперативный".

Видео затопленной проезжей части возле ТРЦ "Ocean Plaza" выложено на странице портала в Фейсбук.

По информации телеканала "Наш", проезжая часть ул. Антоновича возле ТРЦ "Ocean Plaza" повреждена в нескольких местах, в одну из ям провалился маршрутный микроавтобус. Пострадали припаркованные автомобили.

Как следует из видео, которое очевидцы выложили в сеть, вода затопила первый этаж торгового центра, люди, которые находятся на 2 этаже не могут самостоятельно покинуть здание. Охрана проводит эвакуацию.

"Затоплен первый этаж "Ocean Plaza". Охрана торгового центра проводит эвакуацию посетителей, сотрудников и персонала", – сообщают очевидцы.