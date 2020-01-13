Руководителя областной налоговой поймали на предложении взятки

Исполняющую обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) одной из областей разоблачили на предложении и предоставлении неправомерной выгоды в размере $25 тыс руководителю структурного подразделения областной прокуратуры за непривлечение к ответственности за получение неправомерной выгоды от предпринимателей.

Как сообщается на официальном сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в понедельник чиновнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

"Следствие установило, что глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в $25 тыс. В ответ тот должен не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в т.ч. уголовной. Следствие задокументировало факт предоставления неправомерной выгоды, которая, учитывая утверждение самих подозреваемых, должна была стать первым траншем в дальнейшем "взаимодействии" с должностным региональной прокуратуры", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ и прокуроры САП при поддержке Генпрокуратуры ведут с декабря 2019 года, говорится в сообщении.