События

19:46 13.01.2020

Муж Окуевой: По следствию нет сомнений, но есть сомнения в судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах

2 мин читать
Муж Окуевой: По следствию нет сомнений, но есть сомнения в судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах

Муж Амины Окуевой, убитой в октябре 2017 года, Адам Осмаев заявил, что никогда не знал никого из членов преступной группы, которую подозревают в совершении убийства.

"По следствию нет сомнений, но есть сомнения в судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах", - заявил Осмаев, комментируя задержание, передает hromadske.

"Я думаю, скоро следствие предоставит информацию о заказчиках. Это представители власти в РФ", - уверен он.

Осмаев также отметил, что в течение расследования знал о происходящем не больше, чем СМИ, и поблагодарил правоохранителей за их работу.

Как сообщалось, вечером 30 октября 2017г в результате расстрела из автоматического оружия неизвестными автомобиля на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха в Киевской области скончалась Окуева и получил ранение в ногу ее супруг Адам Осмаев, который находился за рулем транспортного средства. Прокуратура Киевской области зарегистрировала уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного п.11 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) УК Украины.

Организатора убийства правоохранители задержали 12 января 2019 года. Ещё часть участников группы, причастной к преступлению, была разоблачена раньше.

"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", - заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

В то же время подозреваемого в покушении на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева в июне 2017 года передали в ОРДЛО в рамках обмена пленными 29 декабря 2019 года. По информации СМИ, эту информацию на пресс конференции подтвердил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Теги: #комментарий #окуева #убийство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:46 13.01.2020
Убийство Окуевой было заказным и у следствия есть версии касательно его заказчиков

Убийство Окуевой было заказным и у следствия есть версии касательно его заказчиков

16:02 12.01.2020
Полицейские задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевои

Полицейские задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевои

15:46 09.01.2020
В Харькове предотвращено убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ, – СБУ

В Харькове предотвращено убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ, – СБУ

14:48 09.01.2020
В Сумской области правоохранители обнаружили два мешка с убитыми собаками и котами, полиция открыла дела

В Сумской области правоохранители обнаружили два мешка с убитыми собаками и котами, полиция открыла дела

14:51 06.01.2020
Задержанных по подозрению в убийстве на Подоле в Киеве двух девушек доставят из Одессы обратно в столицу – прокуратура

Задержанных по подозрению в убийстве на Подоле в Киеве двух девушек доставят из Одессы обратно в столицу – прокуратура

13:35 06.01.2020
Полицейские задержали в Одессе подозреваемых в двойном убийстве на столичном Подоле

Полицейские задержали в Одессе подозреваемых в двойном убийстве на столичном Подоле

00:19 05.01.2020
Печерский суд Киева освободил из-под стражи фигурантов дела о покушении на депутата Киевоблсовета Соболева

Печерский суд Киева освободил из-под стражи фигурантов дела о покушении на депутата Киевоблсовета Соболева

22:21 04.01.2020
Две девушки убиты в Киеве на арендованной квартире, открыто дело

Две девушки убиты в Киеве на арендованной квартире, открыто дело

11:02 04.01.2020
В Одессе женщина до смерти избила бывшего мужа скалкой - полиция

В Одессе женщина до смерти избила бывшего мужа скалкой - полиция

05:54 04.01.2020
Иранский дипломат предупредил о военном ответе Вашингтону за убийство иранского военачальника

Иранский дипломат предупредил о военном ответе Вашингтону за убийство иранского военачальника

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенного минскими договоренностями оружия– штаб ООС

Зеленский подписал закон о реформе высшего образования в Украине

Украинские аграрии анонсировали бессрочную акцию протеста против открытия рынка земли

Зеленский подписал закон о государственной поддержке организации "Пласт" и других скаутских организаций

Cпасатели, работавшие на месте падения самолета под Тегераном, возвращаются в Украину, основная часть экспертов остается в Иране – Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

Профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление в связи с крушением украинского авиалайнера в Иране

Генпрокуратура Украины передала в суд дело гражданина РФ, причастного к обстрелу блокпоста под Волновахой

Принцу Гарри и его супруге пообещали переходный период перед сложением королевских обязанностей

Институт национальной памяти требует демонтировать монумент "Легендарная тачанка" в Херсонской области

Завхозу сгоревшего одесского колледжа объявили о подозрении в служебной халатности

Помпео отказался давать пояснения в Конгрессе на слушаниях по Ирану

Профильный комитет рекомендовал Раде поддержать заявление об участии постоянной делегации в работе ПАСЕ в 2020 году

Минобороны Украины временно приостановило приватизацию служебных квартир

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенного минскими договоренностями оружия– штаб ООС

В USAGM и "Радио Свобода" поблагодарили Зеленского за освобождение Асеева и Галазюка в ходе обмена удерживаемых лиц 29 декабря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА