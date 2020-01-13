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19:44 13.01.2020

Завхозу сгоревшего одесского колледжа объявили о подозрении в служебной халатности

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Завхозу сгоревшего одесского колледжа объявили о подозрении в служебной халатности

Прокуроры прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в служебной халатности заведующей хозяйством Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в понедельник.

"По информации следствия, из-за ненадлежащего исполнения должностным лицом своих непосредственных обязанностей по обеспечению пожарной безопасности в помещении образовательного учреждения возник пожар. Из-за его трагических последствий погибли 16 человек", - говорится в сообщении.

По данным облпрокуратуры, по результатам плановой проверки учебного заведения в июне 2014 года сотрудники Одесского областного управления ГСЧС составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности и вынесли предписание об их устранении. В то же время, завхоз не предприняла мер по устранению имеющихся нарушений и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии.

"Следует отметить, что несмотря на наличие неустраненных нарушений требований пожарной безопасности, женщина, как член комиссии, согласилась с ее выводом о готовности учебного корпуса колледжа к новому учебному году", - отмечается в сообщении прокуратуры.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины осуществляют следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Ход расследования находится на контроле у руководства областной прокуратуры.

Как сообщалось, в 10:12 среды, 4 декабря, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

12 декабря поисковая операция была завершена, в ГСЧС сообщили, что число погибших составило 16 человек; идентификация их тел завершилась 26 декабря.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

17 декабря глава полиции Одесской области Олег Бех сообщил, что по предварительному заключению о причине пожара в здании колледжа, предоставленному ГСЧС, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов.

Позже правительственная комиссия пришла к выводу, что причиной пожара в здании колледжа было возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже. С третьего этажа пламя распространилось. Люди не могли эвакуироваться, поскольку один из выходов был закрыт. Основными причинами трагедии назвали халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности

Теги: #причины #одесса #пожар
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