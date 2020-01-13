События

19:16 13.01.2020

Профильный комитет рекомендовал Раде поддержать заявление об участии постоянной делегации в работе ПАСЕ в 2020 году

2 мин читать
Профильный комитет рекомендовал Раде поддержать заявление об участии постоянной делегации в работе ПАСЕ в 2020 году

Парламентский комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рекомендует Верховной Раде поддержать заявление об участии постоянной делегации украинского парламента в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году.

"Мы едем в полном составе делегации... Это означает, что мы едем вместе с основными членами и заместителями. У нас есть наработанный позитивный порядок дня вместе с нашими партнерами из стран Балтик плюс (Латвия, Литва, Эстония и Грузия - ИФ) и мы едем, чтобы отстаивать интересы Украины", - сказала глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько на заседании комитета в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №2718 авторства Ясько о заявлении парламента об участии постоянной делегации украинского парламента в работе ПАСЕ в 2020 году.

Согласно тексту проекта постановления, Верховная Рада поручает постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ подать свои полномочия на утверждения для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.

В проекте документа отмечается, что целью участия украинской делегации в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, которая сложилась в результате агрессивной внешней политики РФ, донесение объективной информации о противоправных действиях РФ на оккупированных территориях Украины.

Согласно проекту заявления Украинская делегация также намерена предпринимать усилия для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена Совета Европы и преодоления ее последствий, а также для недопущения использования трибуны ПАСЕ для распространения неправдивых нарративов о ситуации в Украине.

По словам Ясько, члены постоянной делегации ВР в ПАСЕ приступят к работе на зимней сессии ПАСЕ 27 января.

Как сообщает сайт парламентской ассамблеи Совета Европы, первая часть сессии ПАСЕ (т.н. "зимняя сессия") пройдет 27-31 января в Страсбурге.

Теги: #пасе #делегация #парламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:09 12.01.2020
Глава Европарламента увидел в перемирии в Ливии заслугу ЕС

Глава Европарламента увидел в перемирии в Ливии заслугу ЕС

19:10 09.01.2020
Украинская делегация примет участие в Х сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии

Украинская делегация примет участие в Х сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии

10:31 07.01.2020
Парламент Ирана принял законопроект, называющий все ВС США террористическими

Парламент Ирана принял законопроект, называющий все ВС США террористическими

14:01 06.01.2020
Грузинская оппозиция призывает не допустить участия Лаврова в заседании комитета министров СЕ в Тбилиси

Грузинская оппозиция призывает не допустить участия Лаврова в заседании комитета министров СЕ в Тбилиси

04:17 02.01.2020
Американскую делегацию на форуме в Давосе возглавит министр финансов

Американскую делегацию на форуме в Давосе возглавит министр финансов

12:17 20.12.2019
Путин поддерживает идею Медведчука о межпарламентском диалоге в нормандском формате

Путин поддерживает идею Медведчука о межпарламентском диалоге в нормандском формате

12:21 19.12.2019
В парламентском Комитете ассоциации Украина-ЕС прошла жесткая дискуссия по языковому вопросу для меньшинств в Украине

В парламентском Комитете ассоциации Украина-ЕС прошла жесткая дискуссия по языковому вопросу для меньшинств в Украине

10:03 16.12.2019
Консерваторы обеспечили себе самое значительное большинство в парламенте Великобритании со времен Тэтчер

Консерваторы обеспечили себе самое значительное большинство в парламенте Великобритании со времен Тэтчер

00:37 13.12.2019
Консервативная партия Джонсона получила большинство в парламенте по итогам выборов в Британии

Консервативная партия Джонсона получила большинство в парламенте по итогам выборов в Британии

20:22 12.12.2019
В Раде ожидают принятия закона о детенизации рынка лома до лета, надеются на поддержку всех фракций

В Раде ожидают принятия закона о детенизации рынка лома до лета, надеются на поддержку всех фракций

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенного минскими договоренностями оружия– штаб ООС

Зеленский подписал закон о реформе высшего образования в Украине

Украинские аграрии анонсировали бессрочную акцию протеста против открытия рынка земли

Зеленский подписал закон о государственной поддержке организации "Пласт" и других скаутских организаций

Cпасатели, работавшие на месте падения самолета под Тегераном, возвращаются в Украину, основная часть экспертов остается в Иране – Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

Помпео отказался давать пояснения в Конгрессе на слушаниях по Ирану

Минобороны Украины временно приостановило приватизацию служебных квартир

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенного минскими договоренностями оружия– штаб ООС

В USAGM и "Радио Свобода" поблагодарили Зеленского за освобождение Асеева и Галазюка в ходе обмена удерживаемых лиц 29 декабря

Зеленский подписал закон о реформе высшего образования в Украине

Госсекретарь МИД обещает разобраться с сообщением посольства в Иране, назвавшим технической причину крушения украинского лайнера

На съемочную группу совершено нападение возле полигона промотходов в Харьковской области, решается вопрос об открытии дела - полиция

Украинские аграрии анонсировали бессрочную акцию протеста против открытия рынка земли

Зеленский подписал закон о государственной поддержке организации "Пласт" и других скаутских организаций

Совет по развитию "Мыстецького арсенала" возглавил Бородянский, в его состав вошла Елена Зеленская - указ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА