Профильный комитет рекомендовал Раде поддержать заявление об участии постоянной делегации в работе ПАСЕ в 2020 году

Парламентский комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рекомендует Верховной Раде поддержать заявление об участии постоянной делегации украинского парламента в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году.

"Мы едем в полном составе делегации... Это означает, что мы едем вместе с основными членами и заместителями. У нас есть наработанный позитивный порядок дня вместе с нашими партнерами из стран Балтик плюс (Латвия, Литва, Эстония и Грузия - ИФ) и мы едем, чтобы отстаивать интересы Украины", - сказала глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько на заседании комитета в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №2718 авторства Ясько о заявлении парламента об участии постоянной делегации украинского парламента в работе ПАСЕ в 2020 году.

Согласно тексту проекта постановления, Верховная Рада поручает постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ подать свои полномочия на утверждения для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.

В проекте документа отмечается, что целью участия украинской делегации в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, которая сложилась в результате агрессивной внешней политики РФ, донесение объективной информации о противоправных действиях РФ на оккупированных территориях Украины.

Согласно проекту заявления Украинская делегация также намерена предпринимать усилия для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена Совета Европы и преодоления ее последствий, а также для недопущения использования трибуны ПАСЕ для распространения неправдивых нарративов о ситуации в Украине.

По словам Ясько, члены постоянной делегации ВР в ПАСЕ приступят к работе на зимней сессии ПАСЕ 27 января.

Как сообщает сайт парламентской ассамблеи Совета Европы, первая часть сессии ПАСЕ (т.н. "зимняя сессия") пройдет 27-31 января в Страсбурге.