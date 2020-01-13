События

18:52 13.01.2020

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенного минскими договоренностями оружия– штаб ООС

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Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенного минскими договоренностями оружия– штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в понедельник.

"Сегодня, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

В ходе обстрелов боевики использовали запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Все четыре обстрела пришлись на район ответственности оперативно-тактического группировки "Север", при этом на всех трех участках разведения сил и средств было обеспечено соблюдение режима тишины.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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