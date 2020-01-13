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18:47 13.01.2020

В USAGM и "Радио Свобода" поблагодарили Зеленского за освобождение Асеева и Галазюка в ходе обмена удерживаемых лиц 29 декабря

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Руководители Агентства США по глобальным медиа (U.S. Agency for Global Media) и "Радио Свободная Европа" – "Радио Свобода" поблагодарили президента Украины Владимира Зеленского за его роль в освобождении журналистов Станислава Асеева и Олега Галазюка во время обмена удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря.

"Я пишу от имени U.S. Agency for Global Media (USAGM) и нашего Совета руководителей, чтобы поблагодарить вас за поддержку, оказанную вами и вашей администрацией при освобождении сотрудников "Радио Свободная Европа" / "Радио Свобода" Станислава Асеева и Олега Галазюка 29 декабря 2019 года", - говорится в письме исполнительного директора USAGM Гранта Тернера на имя президента Украины от 9 января, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Тернер указал, что освобождение журналистов, захваченных в 2017 году во время работы в Донецке поддерживаемыми Россией сепаратистами, воодушевило не только USAGM и сообщество свободной прессы, но и многих журналистов, которые подвергаются несправедливым атакам.

Президент "Радио Свободная Европа" – "Радио Свобода" Джейми Флай в своем письме Зеленскому 13 января также поблагодарил украинского президента за "незаменимую" роль в освобождении Асеева и Галазюка.

Он подчеркнул, что было много кандидатов на обмен удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря. "Включение Стаса и Олега показывает приверженность Украины свободе прессы", - считает Флай.

Флай указал, что "Радио Свободная Европа" – "Радио Свобода" остается преданным ведению журналистской деятельности в соответствии с высокими стандартами, чтобы поддерживать мир и демократию в Украине.

В состав Американского агентства по глобальным медиа (USAGM) входят "Голос Америки", "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода", Офис телерадиовещания Кубы, "Радио Свободная Азия" и Ближневосточная телерадиовещательная сеть.

Теги: #сми #обмен #зеленский #журналисты #медиа
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