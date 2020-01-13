Совет по развитию "Мыстецького арсенала" возглавил Бородянский, в его состав вошла Елена Зеленская - указ

Президент Украины Владимир Зеленский. утвердил новый состав Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал".

Соответствующий указ №3/2020 "Вопросы Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал" от 13 января опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, Совет утвержден в составе 16 человек, из них 11 – по согласию. Главой Совета назначен Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, секретарем - гендиректор "Мыстецького арсенала" Олеся Островская-Лютая.

Также в составе Совета утверждены руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Остальные члены Совета включены в его состав с пометкой "по согласию". Среди них - супруга президента Украины Елена Зеленская, советник президента, народный депутат Украины Гео Лерос, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, заместитель гендиректора Национального художественного музея Украины Ольга Балашова, генеральный директор Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко Екатерина Чуева, председатель правления общественной организации "Украинский центр развития музейного дела" Владислав Пиоро, эксперт по музейному делу Зиновий Мазурик, журналист и культуролог Вадим Карпяк, философ и писатель Вахтанг Кебуладзе, ученый-экономист Александр Пасхавер, исполнительный директор общественной организации "Центр экономической стратегии" Глеб Вышлинский.