Офис генпрокурора собирает свидетельства освобожденных 29 декабря в рамках обмена украинцев о совершенных против них преступлениях

Офис генерального прокурора Украины совместно со Службой безопасности Украины начал проведение следственных мероприятий с лицами, освобожденными с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 29 декабря 2019 года.

"Сейчас допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения. Следственные действия планируется провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба процесса их физического и эмоционального восстановления", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По итогам уже проведенных допросов были задокументированы факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права со стороны представителей террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". В частности, получены свидетельства пыток, применения физического насилия, жестокое обращение с пленными. Эти факты являются признаками уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Допросы освобожденных граждан проводятся с целью установления всех обстоятельств их нахождения в плену, а также установления лиц, совершавших против них преступления, с дальнейшим привлечением виновных в ответственности на национальном и международном уровнях.

Как сообщалось, 29 декабря в ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и ОРДЛО получил свободу 81 украинец. По словам президента Украины Владимира Зеленского, 76 человек приехали на контролируемую Украиной территорию, 6 "остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи".

ОРДЛО были переданы 124 человека. "У нас 17 лиц отказались переезжать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще близко 30 лиц, которые отказались вообще принимать участие в обмене… Да, они конечно, продолжают отбывать наказание", -сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), экс-омбудсмен Валерия Лутковская..