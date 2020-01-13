События

17:39 13.01.2020

Офис генпрокурора собирает свидетельства освобожденных 29 декабря в рамках обмена украинцев о совершенных против них преступлениях

2 мин читать
Офис генпрокурора собирает свидетельства освобожденных 29 декабря в рамках обмена украинцев о совершенных против них преступлениях

 Офис генерального прокурора Украины совместно со Службой безопасности Украины начал проведение следственных мероприятий с лицами, освобожденными с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 29 декабря 2019 года.

"Сейчас допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения. Следственные действия планируется провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба процесса их физического и эмоционального восстановления", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По итогам уже проведенных допросов были задокументированы факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права со стороны представителей террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". В частности, получены свидетельства пыток, применения физического насилия, жестокое обращение с пленными. Эти факты являются признаками уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Допросы освобожденных граждан проводятся с целью установления всех обстоятельств их нахождения в плену, а также установления лиц, совершавших против них преступления, с дальнейшим привлечением виновных в ответственности на национальном и международном уровнях.

Как сообщалось, 29 декабря в ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и ОРДЛО получил свободу 81 украинец. По словам президента Украины Владимира Зеленского, 76 человек приехали на контролируемую Украиной территорию, 6 "остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи".

ОРДЛО были переданы 124 человека. "У нас 17 лиц отказались переезжать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще близко 30 лиц, которые отказались вообще принимать участие в обмене… Да, они конечно, продолжают отбывать наказание", -сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), экс-омбудсмен Валерия Лутковская..

Теги: #потерпевшие #сбу #прокуратура #освобожденные
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:57 13.01.2020
Офис генпрокурора передал в суд дело трех экс-судей Апелляционного суда Киева, причастных к "делам Майдана"

Офис генпрокурора передал в суд дело трех экс-судей Апелляционного суда Киева, причастных к "делам Майдана"

15:26 13.01.2020
Труба усматривает две составляющие открытия производства относительно его действий на посту директора ГБР

Труба усматривает две составляющие открытия производства относительно его действий на посту директора ГБР

13:55 13.01.2020
Чиновники Днепровского горсовета присвоили 25 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт детсадов и школ - СБУ

Чиновники Днепровского горсовета присвоили 25 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт детсадов и школ - СБУ

11:10 13.01.2020
СБУ расследует дело в связи с крушением "Боинга" по трем статьям УК

СБУ расследует дело в связи с крушением "Боинга" по трем статьям УК

10:02 13.01.2020
СБУ блокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников в 2019 году

СБУ блокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников в 2019 году

19:04 11.01.2020
СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных лекарств

СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных лекарств

16:44 11.01.2020
СБУ задержала на КПВВ "Чонгар" члена "Самообороны Крыма"

СБУ задержала на КПВВ "Чонгар" члена "Самообороны Крыма"

15:43 11.01.2020
Спецслужбы РФ пытались завербовать учителя, сотрудника "Укроборонпрома" и экс-правоохранителя - СБУ

Спецслужбы РФ пытались завербовать учителя, сотрудника "Укроборонпрома" и экс-правоохранителя - СБУ

12:53 11.01.2020
СБУ разоблачила чиновников Черкасского горсовета и коммерсантов, незаконно получивших 1,6 млн бюджетных гривень при ремонте улиц

СБУ разоблачила чиновников Черкасского горсовета и коммерсантов, незаконно получивших 1,6 млн бюджетных гривень при ремонте улиц

10:58 11.01.2020
Заявление Ирана подтвердило версию СБУ, что украинский самолет был сбит ЗРК - Баканов

Заявление Ирана подтвердило версию СБУ, что украинский самолет был сбит ЗРК - Баканов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Cпасатели, работавшие на месте падения самолета под Тегераном, возвращаются в Украину, основная часть экспертов остается в Иране – Данилов

Глава иранской комиссии по расследованию катастрофы самолета МАУ должен в ближайшие дни приехать в Украину - источник

Труба усматривает две составляющие открытия производства относительно его действий на посту директора ГБР

Главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли в самолете "МАУ", обсудят в Лондоне вопрос привлечения к ответственности виновных в авиакатастрофе

Чиновники Днепровского горсовета присвоили 25 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт детсадов и школ - СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Лидером по числу номинаций на "Оскар" стал "Джокер"

Cпасатели, работавшие на месте падения самолета под Тегераном, возвращаются в Украину, основная часть экспертов остается в Иране – Данилов

Минкультуры внесло Гуцульские колядки Верховинского района в перечень элементов нематериального культурного наследия Украины

МВД Грузии подозревает Саакашвили в попытке свержения власти летом 2019 года после его высказываний в телеэфире

Суд Хельсинки отклонил иск Бориса Ротенберга к банкам, отказавшим ему в обслуживании

"Оскар" объявил номинантов 92-й кинопремии

Глава иранской комиссии по расследованию катастрофы самолета МАУ должен в ближайшие дни приехать в Украину - источник

Одессе из музея неизвестные украли 20 моделей старинного оружия - полиция

Рухани утвердил закон о признании в Иране военных госструктур США террористическими

Главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли в самолете "МАУ", обсудят в Лондоне вопрос привлечения к ответственности виновных в авиакатастрофе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА