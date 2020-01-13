Cпасатели, работавшие на месте падения самолета под Тегераном, возвращаются в Украину, основная часть экспертов остается в Иране – Данилов

Часть экспертной группы, в том числе спасатели, которые с первого дня работали на месте крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Иране, возвращаются в Украину, сообщается на официальном сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины в понедельник.

"Основная часть экспертов остается в Тегеране", - сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Сейчас, по его словам, украинская сторона ожидает прилета представителя следственной группы Ирана.

Секретарь СНБО провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, в ходе которой стороны обсудили актуальное состояние расследования катастрофы Boeing'а. Квин, в свою очередь, выразила соболезнования от посольства США по поводу трагедии и заверила в готовности американской стороны оказывать всю необходимую помощь и информацию в ходе расследования.

Ранее, 12 января, Данилов сообщил, что самолет Минобороны Украины, который был направлен в Тегеран 8 января с группой украинских экспертов для расследования причин катастрофы самолета МАУ, вернется на родину только после всех необходимых процедур и с телами погибших украинцев.

По информации МВД Украины, в состав прибывшей в Иран группы украинских специалистов вошли 15 спасателей, четыре следователя и три эксперта МВД.