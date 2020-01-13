Офис генпрокурора передал в суд дело трех экс-судей Апелляционного суда Киева, причастных к "делам Майдана"

Офис генерального прокурора Украины передал в Соломенский районный суд Киева дела трех экс-судей Апелляционного суда, обвиняемых в вынесении заведомо неправосудных решений и вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда.

"По версии следствия, коллегия в составе указанных судей Апелляционного суда г. Киева умышленно постановила заведомо неправосудное решение и, при отсутствии в материалах дела каких-либо доказательств, оставила под стражей гражданина по подозрению в активном участии в массовых беспорядках 19-24 января 2014 года в районе Европейской площади и ул. Михаила Грушевского в г. Киеве. Однако материалами уголовного производства не подтвержден факт пребывания указанного гражданина в районе массовых акций протеста и участия в них", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

На данный момент в районных судах Киева и Киевской области продолжаются судебные рассмотрения обвинительных актов касательно следователей и прокуроров, которые незаконно задержали и привлекли к уголовной ответственности двух человек, в том числе и упомянутого гражданина. Также суд рассматривает дело следственного судьи Соломенского районного суда, который избрал в качестве меры для него содержание под стражей.

Как сообщалось, Верховная Рада 29 сентября 2016 года уволила пятерых судей Апелляционного суда - Людмилу Бартащук, Александра Беца, Ольгу Ефимову, Светлану Коваль и Марию Прындюк. Всего по представлению Высшего совета юстиции за нарушение присяги были уволены 29 судей, в том числе причастных к "делам Майдана".