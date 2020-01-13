События

16:57 13.01.2020

Офис генпрокурора передал в суд дело трех экс-судей Апелляционного суда Киева, причастных к "делам Майдана"

2 мин читать
Офис генпрокурора передал в суд дело трех экс-судей Апелляционного суда Киева, причастных к "делам Майдана"

Офис генерального прокурора Украины передал в Соломенский районный суд Киева дела трех экс-судей Апелляционного суда, обвиняемых в вынесении заведомо неправосудных решений и вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда.

"По версии следствия, коллегия в составе указанных судей Апелляционного суда г. Киева умышленно постановила заведомо неправосудное решение и, при отсутствии в материалах дела каких-либо доказательств, оставила под стражей гражданина по подозрению в активном участии в массовых беспорядках 19-24 января 2014 года в районе Европейской площади и ул. Михаила Грушевского в г. Киеве. Однако материалами уголовного производства не подтвержден факт пребывания указанного гражданина в районе массовых акций протеста и участия в них", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

На данный момент в районных судах Киева и Киевской области продолжаются судебные рассмотрения обвинительных актов касательно следователей и прокуроров, которые незаконно задержали и привлекли к уголовной ответственности двух человек, в том числе и упомянутого гражданина. Также суд рассматривает дело следственного судьи Соломенского районного суда, который избрал в качестве меры для него содержание под стражей.

Как сообщалось, Верховная Рада 29 сентября 2016 года уволила пятерых судей Апелляционного суда - Людмилу Бартащук, Александра Беца, Ольгу Ефимову, Светлану Коваль и Марию Прындюк. Всего по представлению Высшего совета юстиции за нарушение присяги были уволены 29 судей, в том числе причастных к "делам Майдана".

Теги: #судьи #майдан #прокуратура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:39 13.01.2020
Офис генпрокурора собирает свидетельства освобожденных 29 декабря в рамках обмена украинцев о совершенных против них преступлениях

Офис генпрокурора собирает свидетельства освобожденных 29 декабря в рамках обмена украинцев о совершенных против них преступлениях

15:26 13.01.2020
Труба усматривает две составляющие открытия производства относительно его действий на посту директора ГБР

Труба усматривает две составляющие открытия производства относительно его действий на посту директора ГБР

16:50 11.01.2020
В ГБР завершено формирование спецподразделения по расследованию "дел Майдана" - врио директора Бюро

В ГБР завершено формирование спецподразделения по расследованию "дел Майдана" - врио директора Бюро

14:56 10.01.2020
Харьковчанину, планировавшему убийство экс-командира разведподразделения батальона ВСУ, сообщено о подозрении

Харьковчанину, планировавшему убийство экс-командира разведподразделения батальона ВСУ, сообщено о подозрении

12:56 09.01.2020
Рябошапка сменил группы прокуроров в расследованиях преступлений в оборонном секторе

Рябошапка сменил группы прокуроров в расследованиях преступлений в оборонном секторе

11:49 08.01.2020
Чиновника филиала "Волыньторф" подозревают в служебной халатности, причинившей государству ущерб на на 1,9 млн грн

Чиновника филиала "Волыньторф" подозревают в служебной халатности, причинившей государству ущерб на на 1,9 млн грн

14:51 06.01.2020
Задержанных по подозрению в убийстве на Подоле в Киеве двух девушек доставят из Одессы обратно в столицу – прокуратура

Задержанных по подозрению в убийстве на Подоле в Киеве двух девушек доставят из Одессы обратно в столицу – прокуратура

11:04 04.01.2020
Чумак представил прокуроров Ровенской и Тернопольской областей

Чумак представил прокуроров Ровенской и Тернопольской областей

14:13 03.01.2020
Прокуратура завершила расследование по факту драки Ляшко с Герусом

Прокуратура завершила расследование по факту драки Ляшко с Герусом

10:30 03.01.2020
Юноша приговорен к пожизненному сроку за убийство одногруппника и его матери

Юноша приговорен к пожизненному сроку за убийство одногруппника и его матери

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Cпасатели, работавшие на месте падения самолета под Тегераном, возвращаются в Украину, основная часть экспертов остается в Иране – Данилов

Глава иранской комиссии по расследованию катастрофы самолета МАУ должен в ближайшие дни приехать в Украину - источник

Труба усматривает две составляющие открытия производства относительно его действий на посту директора ГБР

Главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли в самолете "МАУ", обсудят в Лондоне вопрос привлечения к ответственности виновных в авиакатастрофе

Чиновники Днепровского горсовета присвоили 25 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт детсадов и школ - СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Лидером по числу номинаций на "Оскар" стал "Джокер"

Cпасатели, работавшие на месте падения самолета под Тегераном, возвращаются в Украину, основная часть экспертов остается в Иране – Данилов

Минкультуры внесло Гуцульские колядки Верховинского района в перечень элементов нематериального культурного наследия Украины

МВД Грузии подозревает Саакашвили в попытке свержения власти летом 2019 года после его высказываний в телеэфире

Суд Хельсинки отклонил иск Бориса Ротенберга к банкам, отказавшим ему в обслуживании

"Оскар" объявил номинантов 92-й кинопремии

Глава иранской комиссии по расследованию катастрофы самолета МАУ должен в ближайшие дни приехать в Украину - источник

Одессе из музея неизвестные украли 20 моделей старинного оружия - полиция

Рухани утвердил закон о признании в Иране военных госструктур США террористическими

Главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли в самолете "МАУ", обсудят в Лондоне вопрос привлечения к ответственности виновных в авиакатастрофе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА