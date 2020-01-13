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16:35 13.01.2020

МВД Грузии подозревает Саакашвили в попытке свержения власти летом 2019 года после его высказываний в телеэфире

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МВД Грузии подозревает Саакашвили в попытке свержения власти летом 2019 года после его высказываний в телеэфире

МВД Грузии начинает расследование из-за высказываний экс-президента Михаила Саакашвили в минувшие выходные в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи" в связи с беспорядками 20-21 июня 2019 года в Тбилиси, когда большая группа лидеров оппозиции и их сторонников попыталась штурмом взять здание парламента.

"Высказывания Саакашвили в эфире одной из телекомпаний, что "тогда можно было свергнуть власть, но момент был упущен", представляют собой достаточное основание для подозрения, что попытка свержения власти 20 июня осуществлялась непосредственно при участии и руководстве Саакашвили", - говорится в сообщении МВД, распространенном в понедельник.

Ведомство также сообщает, что в связи с высказываниями Саакашвили будут проведены соответствующие следственные действия и дана правовая оценка.

Вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Вольский заявил в понедельник на брифинге, что Саакашвили в прямом включении в телеэфир "практически дал признательные показания, заявив, что оппозиция была очень близка к свержению власти".

"Саакашвили заявил и о том, что оппозиция продолжит и в будущем свои действия в этом же ключе", - сказал Вольский.

Ранее сообщалось, что 20 июня 2019 года несколько тысяч оппозиционеров собрались у здания парламента, чтобы опротестовать действия председателя Межпарламентской ассамблеи православия, российского депутата Сергея Гаврилова, занявшего на заседании ассамблеи, проходящей в здании парламента Грузии, кресло его председателя.

К вечеру радикально настроенные лидеры оппозиции и их сторонники предприняли попытку прорвать кордон полиции и ворваться в здание парламента. Полиция, применив силу, разогнала нападавших. Пострадали 240 человек, в их числе 80 полицейских. Были задержаны более 300 участников акции. Судебные процессы по данному делу продолжаются до сегодняшнего дня.

Теги: #грузия #саакашвили #мвд
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