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15:58 13.01.2020

"Оскар" объявил номинантов 92-й кинопремии

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"Оскар" объявил номинантов 92-й кинопремии

Фильмы "Джокер" Тодда Филлипса и "Ирландец" Мартина Скорсезе стали номинантами премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" в категории "Лучший фильм".

На "Лучший фильм" 92-й премии "Оскар" также претендуют: "Форд против Феррари" режиссера Джеймса Мэнголд, "Кролик Джоджо" Тайка Вайтити, "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "1917" Сэма Мендеса, "Брачная история" Ноа Баумбака, "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино и "Паразиты" Пон Чжун Хо, объявили организаторы в понедельник.

За звание "Лучшего режиссера" поборются: Пон Чжун Хо с фильмом "Паразиты", Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде"), Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Тодд Филлипс ("Джокер") и Сэм Мендес ("1917").

В номинации "Лучший актер" представлены Хоакин Феникс ("Джокер"), Адам Драйвер ("Брачные истории"), Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде"), Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Джонатан Прайс ("Два папы").

За награду в аналогичной женской номинации поборются: Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории"), Синтия Эриво ("Гарриет"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Рене Зеллвегер ("Джуди"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины").

В категории "Лучшая мужская роль второго плана" представлены Бред Питт за фильм "Однажды в Голливуде", Том Хенкс ("Прекрасный день по соседству"), Энтони Хопкинс ("Два папы"), Аль Пачино и Джо Пеши за фильм "Ирландец".

Лучшей актрисой второго плана может стать Марго Робби ("Скандал"), Лора Дерн ("Брачная история"), Скарлетт Йохансон ("Кролик Джо-Джо"), Кэти Батес ("Дело Ричарда Джуэлла"), Флоренс Пью ("Мальнькие женщины").

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как "Оскар", была создана в 1929 году и вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится в Лос-Анджелесе, в театре "Долби".

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 9 февраля.

Теги: #оскар #премия #фильмы
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