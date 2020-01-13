События

15:52 13.01.2020

Глава иранской комиссии по расследованию катастрофы самолета МАУ должен в ближайшие дни приехать в Украину - источник

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Глава иранской комиссии по расследованию катастрофы самолета МАУ должен в ближайшие дни приехать в Украину - источник

Глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резейфар должен приехать в Украину в ближайшие дни, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, приближенный к расследованию катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Как сообщалось, 11 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренностях с президентом Ирана Хассаном Рухани о том, что никто "не отвертится" при определении виновных за катастрофу сбитого в Тегеране 8 января украинского самолета, о начале совместной работы по расшифровке двух "черных ящиков" и заверил, что украинское государство окажет финансовую помощь семьям погибших и поможет получить компенсации от Ирана, перевозчика и страховых компаний.

Зеленский сообщил, что также договорился с Рухани о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев - "черных ящиков".

 

Теги: #расследование #мау #ps752 #иран
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