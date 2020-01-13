Труба усматривает две составляющие открытия производства относительно его действий на посту директора ГБР

Экс-директор Госбюро расследований (ГБР) Роман Труба заявляет, что в вопросе открытия Офисом генпрокурора Украины уголовного производства по обращению народных депутатов относительно его действий на посту директора ГБР есть две составляющие: политическая и правовая.

"Начнем с политической: это ожидаемо. Во-первых, это личное - Петр Алексеевич (Порошенко – ИФ) жаждет мести за профессиональную работу, которую вели следователи ГБР в рамках 13 уголовных производств, участником которых он является. Во-вторых, ему нужно перекрывать доказательства, полученные в ходе расследования, политической картой: поставить под сомнение объективность действий руководителя, чем обесценить результаты работы ГБР. Именно с этим месседжем он будет заходить к европейским политикам - это его единственная защита", - написал Труба в своем телеграм-канале в понедельник.

В этом контексте он добавил, что уголовное производство открыто в отношении сообщений о фейковых аудиозаписях и "перспектив там нет".

Говоря же о правовой стороне вопроса, то Труба заверяет, что "здесь все просто".

"О правовой части, здесь все просто: внесение сведений в ЕРДР не является чем-то необычным, ведь все обращения, заявления должны быть проверены в рамках открытого уголовного производства. Буду сотрудничать с правоохранителями и отвечать на их вопросы", - написал экс-директор ГБР.

Как сообщалось, 19 ноября в телеграм-канале "Трубу прорвало" были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от якобы генерального прокурора Руслана Рябошапки и якобы руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи от президента Украины Владимира Зеленского об открытии конкретных дел.

Сам Труба заявил, что обнародованные аудиозаписи не соответствуют действительности и являются провокацией.

20 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка допустил возможность расследования публикации аудиозаписей в Телеграм-канале "Трубу прорвало" в рамках уже расследуемого уголовного производства по факту прослушивания в кабинете Трубы.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября в Очакове сказал, что разберется с этой ситуацией, когда изучит данный вопрос.

21 сентября Труба сообщил, что в его рабочем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, по его словам, записи могли содержать сведения о резонансных уголовных производствах.

Фракция "Европейская солидарность" потребовала создания в Верховной Раде временной следственной комиссии по расследованию фактов незаконного вмешательства Офиса президента Украины в работу правоохранительных органов и отстранения от должностей фигурантов разговоров, в том числе, руководителя Офиса президента Андрея Богдана, заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова, генерального прокурора Руслана Рябошапки, директора ГБР Трубы.

Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР 27 декабря и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову.

13 января нардеп из фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко на странице в Фейсбуке написал, что Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении Трубы.

"Пришел ответ на мой запрос в ГПУ по поводу противоправных действий Романа Трубы. В документе указано, что 13 декабря по этому вопросу было начато досудебное расследование по ст.343 УК (вмешательство в деятельность сотрудников правоохранительных органов) и ст.387 УК (разглашение данных досудебного следствия). Вести дело поручили Главному следственному управлению Национальной полиции Украины", - написал нардеп.

Гончаренко подчеркнул, что записи из кабинета Трубы, которые были обнародованы ранее, доказывают, что экс-директор ГБР неоднократно нарушал закон.

"В этом случае просто увольнения с должности – недостаточно. Считаю, что непредвзятое расследование действий Трубы и других фигурантов – это дело чести для правоохранителей", - подытожил он.