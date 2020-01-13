Одессе из музея неизвестные украли 20 моделей старинного оружия - полиция

В Одессе правоохранители проводят расследование по факту кражи экспонатов из одесского историко-культурного клуба, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Злоумышленники подобрали ключ к входной двери, проникли в помещение музея и, повредив навесные замки на витринах с экспонатами, похитили двадцать моделей старинного холодного оружия и пять монет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с заявлением в полицию обратился руководитель клуба. Сумма ущерба, нанесенного историко-культурному клубу, на данный момент устанавливается.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

По информации СМИ, в Одессе дважды за выходные ограбили музей "Пороховая башня".