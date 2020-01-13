Рухани утвердил закон о признании в Иране военных госструктур США террористическими

Президент Ирана Хасан Рухани распорядился привести в исполнение закон, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации, сообщило в понедельник агентство Tasnim.

Агентство отмечает, что в заявлении Рухани дал указания соответствующим организациям привести в действие положения документа, принятого на сессии иранского парламента на прошлой неделе.

Он был представлен Советом стражей конституции и принят единогласно в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани в ходе спецоперации США в Багдаде 3 января.