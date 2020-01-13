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14:50 13.01.2020

Главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли в самолете "МАУ", обсудят в Лондоне вопрос привлечения к ответственности виновных в авиакатастрофе

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Главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли в самолете "МАУ", обсудят в Лондоне вопрос привлечения к ответственности виновных в авиакатастрофе

В ближайшие дни в Лондоне состоится встреча глав МИД пяти стран, чьи граждане погибли в результате крушения в Иране самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ), сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в комментарии "BBC Radio 4", передает издание "BBC.Украина".

"Через два дня в Лондоне состоится встреча пяти министров иностранных дел "скорбящих стран" (стран, которые потеряли своих граждан в авиакатастрофе – ИФ), где мы будем нарабатывать, какие еще шаги мы будем предпринимать в одиночку и вместе, чтобы привлечь причастных к ответственности. И как вообще можно возместить все эти страдания", - сказал Пристайко в понедельник.

Также Пристайко заверил, что Иран на наивысшем уровне взял полную ответственность за катастрофу и пообещал Украине, всем странам, которые потеряли своих граждан, и всему международному сообществу, что никто не избежит наказания.

Теги: #мау #ps752 #пристайко #мид
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