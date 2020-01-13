НАТО ответит России, "нарушающей ДРСМД", укреплением ПВО и ПРО - Столтенберг

НАТО в ответ на развертывание Россией комплексов "Искандер" с ракетами 9M72 (по классификации альянса - SSC-8), "нарушающими положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)", будет укреплять противовоздушную и противоракетную оборону, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Когда речь идет о SSC-8, то мы (НАТО, - "ИФ") будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над улучшением боеготовности и над улучшением сроков оповещения", - заявил он немецкому телеканал N-TV.

"Посредством размещения SSC-8 Россия нарушила ДРСМД", - повторил он обвинения альянса в адрес Москвы.

При этом он назвал развертывания ракет этого типа частью стратегии Москвы, направленной на получение новых вооружений, в том числе ядерных.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что НАТО хочет ограничиться оборонительными мерами и не собирается размещать в Европе дополнительное ядерное оружие. По словам генсека, следующая цель альянса - укрепить систему контроля над вооружениями.

2 августа Соединенные Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был заключен между США и СССР в 1987 году. Он запрещал производство и развертывание ядерных и обычных баллистических ракет наземного базирования, а также крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5000 км.

Решение о выходе из договора было принято на фоне обвинений Вашингтоном и союзниками по НАТО в адрес России в несоблюдении ДРСМД. Россия отвергла эти обвинения.