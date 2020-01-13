События

12:53 13.01.2020

НАТО ответит России, "нарушающей ДРСМД", укреплением ПВО и ПРО - Столтенберг

2 мин читать
НАТО ответит России, "нарушающей ДРСМД", укреплением ПВО и ПРО - Столтенберг

НАТО в ответ на развертывание Россией комплексов "Искандер" с ракетами 9M72 (по классификации альянса - SSC-8), "нарушающими положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)", будет укреплять противовоздушную и противоракетную оборону, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Когда речь идет о SSC-8, то мы (НАТО, - "ИФ") будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над улучшением боеготовности и над улучшением сроков оповещения", - заявил он немецкому телеканал N-TV.

"Посредством размещения SSC-8 Россия нарушила ДРСМД", - повторил он обвинения альянса в адрес Москвы.

При этом он назвал развертывания ракет этого типа частью стратегии Москвы, направленной на получение новых вооружений, в том числе ядерных.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что НАТО хочет ограничиться оборонительными мерами и не собирается размещать в Европе дополнительное ядерное оружие. По словам генсека, следующая цель альянса - укрепить систему контроля над вооружениями.

2 августа Соединенные Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был заключен между США и СССР в 1987 году. Он запрещал производство и развертывание ядерных и обычных баллистических ракет наземного базирования, а также крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5000 км.

Решение о выходе из договора было принято на фоне обвинений Вашингтоном и союзниками по НАТО в адрес России в несоблюдении ДРСМД. Россия отвергла эти обвинения.

Теги: #столтенберг #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:49 11.01.2020
На базе Объединенного оперативного штаба ВСУ будет сформировано Командование ОС ВСУ в соответствующей J-структуре

На базе Объединенного оперативного штаба ВСУ будет сформировано Командование ОС ВСУ в соответствующей J-структуре

18:08 10.01.2020
Столтенберг: нет причин не доверять данным западных стран о возможном попадании иранской ракеты в украинский самолет

Столтенберг: нет причин не доверять данным западных стран о возможном попадании иранской ракеты в украинский самолет

05:05 10.01.2020
Полицейские в Херсонской области задержали при получении взятки главу районной ОТГ

Полицейские в Херсонской области задержали при получении взятки главу районной ОТГ

17:24 09.01.2020
НАТО изыскивает подходящее решение для урегулирования на Ближнем Востоке – Столтенберг

НАТО изыскивает подходящее решение для урегулирования на Ближнем Востоке – Столтенберг

02:30 09.01.2020
Трамп попросил Столтенберга, чтобы НАТО была более активной на Ближнем Востоке

Трамп попросил Столтенберга, чтобы НАТО была более активной на Ближнем Востоке

19:47 07.01.2020
НАТО выведет некоторое число военнослужащих из Ирака

НАТО выведет некоторое число военнослужащих из Ирака

20:52 06.01.2020
Новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден, Иран должен воздержаться от провокаций – Столтенберг

Новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден, Иран должен воздержаться от провокаций – Столтенберг

19:55 06.01.2020
Столтенберг: решение об убийстве Сулеймани США принимали самостоятельно - без НАТО

Столтенберг: решение об убийстве Сулеймани США принимали самостоятельно - без НАТО

20:11 05.01.2020
Столтенберг созывает внеочередное заседание Совета НАТО в связи с событиями вокруг Ирака

Столтенберг созывает внеочередное заседание Совета НАТО в связи с событиями вокруг Ирака

00:35 02.01.2020
Трамп на Новый год призвал Францию, Германию и НАТО дать денег Украине

Трамп на Новый год призвал Францию, Германию и НАТО дать денег Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Чиновники Днепровского горсовета присвоили 25 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт детсадов и школ - СБУ

Украинские спасатели возвращаются из Ирана – секретарь СНБО

Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Зайцево, потерь нет - Минобороны

Генпрокуратура открыло дело против экс-главы ГБР Трубы – нардеп Гончаренко

СБУ расследует дело в связи с крушением "Боинга" по трем статьям УК

ПОСЛЕДНЕЕ

Чиновники Днепровского горсовета присвоили 25 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт детсадов и школ - СБУ

Убийство Окуевой было заказным и у следствия есть версии касательно его заказчиков

Украинские спасатели возвращаются из Ирана – секретарь СНБО

Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Зайцево, потерь нет - Минобороны

Тегеран отрицает обвинения в попытках скрыть вину за сбитый украинский "Боинг"

Все трое специалистов "МАУ" пока остаются в Иране для расследования – президент авиакомпании

Вашингтон и Париж высказались за сохранение военного присутствия в Ираке

Генпрокуратура открыло дело против экс-главы ГБР Трубы – нардеп Гончаренко

СБУ расследует дело в связи с крушением "Боинга" по трем статьям УК

В Днепропетровской области спасатели достали из водоема автомобиль с четырьмя телами - ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА