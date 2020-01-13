Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Зайцево, потерь нет - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток понедельника один раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил, сообщает Министерство обороны Украины.

"Сегодня, 13 января, по состоянию на 12:00, по имеющейся на данный момент информации, российско-оккупационные войска осуществили один прицельный обстрел позиций наших защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Объединенных сил", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Так, после 8.:45 противник в течение получаса вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Зайцево (Донецкая область).

"По имеющейся информации, боевых потерь, в результате прицельного огня противника нет", добавили в Минобороны.