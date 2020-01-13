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11:48 13.01.2020

Вашингтон и Париж высказались за сохранение военного присутствия в Ираке

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Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердили необходимость сохранения военного присутствия в Ираке международной коалиции для борьбы с террористической группировкой ИГИЛ.

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортэгус сообщила журналистам, что в ходе телефонного разговора Помпео и Ле Дриан "обсудили усилия США и Франции в Ираке и продолжающееся сотрудничество по противодействию пагубной активности Ирана в регионе".

"Собеседники подтвердили цели военного присутствия международной коалиции в Ираке и решимость бороться с ИГИЛ", - отметила представитель госдепартамента.

Помпео и Ле Дриан поговорили по телефону после очередного ракетного обстрела в Ираке военной базы, которая используется военными США и других стран-членов возглавляемой американцами международной коалиции.

На этот раз мишенью стала военная база Балад в нескольких десятках километров от Багдада. Никто пока не взял на себя ответственность за обстрел базы.

Ранее две базы в Ираке были атакованы иранским Корпусом стражей исламской революции в ответ на убийство Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.

Помпео выразил возмущение нападением на базу Балад.

"Возмущен сообщениями об очередном ракетном обстреле иракской авиабазы. Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю правительство Ирака привлечь к ответственности виновных в этом нападении на иракский народ", - написал госсекретарь в своем Твиттере.

Теги: #ирак #сша #франция
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