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11:39 13.01.2020

Генпрокуратура открыло дело против экс-главы ГБР Трубы – нардеп Гончаренко

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Генпрокуратура открыло дело против экс-главы ГБР Трубы – нардеп Гончаренко

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы, сообщил народному депутату из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на странице в Фейсбуке.

"Пришел ответ на мой запрос в ГПУ по поводу противоправных действий Романа Трубы. В документе указано, что 13 декабря по этому вопросу было начато досудебное расследование по ст.343 УК (вмешательство в деятельность сотрудников правоохранительных органов) и ст.387 УК (разглашение данных досудебного следствия). Вести дело поручили Главному следственному управлению Национальной полиции Украины", - написал нардеп, опубликовав фото соответствующего письма с ответом от Генпрокуратуры.

Гончаренко подчеркнул, что записи из кабинета Трубы, которые были обнародованы ранее, доказывают, что экс-директор ГБР неоднократно нарушал закон.

"В этом случае просто увольнения с должности – недостаточно. Считаю, что непредвзятое расследование действий Трубы и других фигурантов – это дело чести для правоохранителей", - подытожил он.

Как сообщалось, 19 ноября в телеграм-канале "Трубу прорвало" были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от якобы генерального прокурора Руслана Рябошапки и якобы руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи от президента Украины Владимира Зеленского об открытии конкретных дел.

Сам Труба заявил, что обнародованные аудиозаписи не соответствуют действительности и являются провокацией.

20 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка допустил возможность расследования публикации аудиозаписей в Телеграм-канале "Трубу прорвало" в рамках уже расследуемого уголовного производства по факту прослушивания в кабинете Трубы.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября в Очакове сказал, что разберется с этой ситуацией, когда изучит данный вопрос.

21 сентября Труба сообщил, что в его рабочем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, по его словам, записи могли содержать сведения о резонансных уголовных производствах.

Фракция "Европейская солидарность" потребовала создания в Верховной Раде временной следственной комиссии по расследованию фактов незаконного вмешательства Офиса президента Украины в работу правоохранительных органов и отстранения от должностей фигурантов разговоров, в том числе, руководителя Офиса президента Андрея Богдана, заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова, генерального прокурора Руслана Рябошапки, директора ГБР Трубы.

Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР 27 декабря и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову.

Теги: #гбр #гончаренко #труба
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