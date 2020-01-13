В Днепропетровской области спасатели достали из водоема автомобиль с четырьмя телами - ГСЧС

В с.Вишневое Днепропетровской области спасатели достали из водоема автомобиль с четырьмя погибшими, среди которых – 14-летняя девушка, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"12-го января в 19:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Пятихатском районе селе Вишневое на местном пруду", - говорится в сообщении.

Так, установлено, что легковой автомобиль "Toyota Land Cruiser Prado" съехал в водоем, предварительно автомобиль находился в 5 м от берега, на глубине 2-3 м.

"Спасатели с помощью лебедки вытащили легковой автомобиль на берег. В салоне транспортного средства обнаружены тела 4-х погибших, из них 1 ребенок - девушка 14 лет (дочь владельца). Погибли мужчина, две женщины и ребенок", - добавили в ГСЧС.

Правоохранители проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.