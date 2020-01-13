Канадская группа быстрого реагирования направляется в Иран из-за катастрофы украинского самолета – глава МИД Шампань

Канадская группа быстрого реагирования на месте (Standing Rapid Deployment Team, SRDT) до 14 января прибудет в Иран в полном составе из-за катастрофы пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Иран сегодня (12 января - ИД) выдал больше виз. Мы ожидаем, что до 14 января Постоянная команда быстрого развертывания будет полностью создана для выполнения своей важной работы", - написал министр в своем аккаунте в соцсети Твиттер.

По его словам, передовая группа SRDT в составе трех членов, которые уже получили иранские визы, отправилась в Тегеран 11 января.

Министр отметил, что позже были выданы визы еще шести другим членам группы, которые сейчас находятся в Анкаре, а также двум экспертам из Совета по безопасности транспорта. Они в понедельник отправятся в Иран.

"Последний член SRDT прибудет в Анкару завтра, и мы ожидаем, что визу ему предоставят быстро", - написал Шампань.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

В минувшую субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.