События

09:39 13.01.2020

Режиссёр "Приключений Электроника" и "Чародеев" Бромберг скончался в США

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Режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг ушел из жизни на 81-м году в США.

"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника", - сообщил на своей странице в "Фейсбуке" режиссер и сценарист Михаил Идов.

Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. В 1965 году окончил в Москве сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Работал режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения "Экран".

Известность Бромбергу принесли работы в кино. В 1980 году вышел его фильм "Приключения Электроника" по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова.

Популярной стала и новогодняя киносказка Бромберга "Чародеи", снятая по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких, премьера которой состоялась 31 декабря 1982 года.

Среди его работ: "Длинный день Кольки Павлюкова" (1968), "Был настоящим трубачом" (1973) и "У меня есть лев" (1975). В 1989 году режиссёр снял несколько сюжетов детского юмористического киножурнала "Ералаш".

В 90-х Бромберг переехал в США, но кинематографом там не занимался.

Теги: #режисер #сша #кончина
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