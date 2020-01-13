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08:22 13.01.2020

США предложили КНДР возобновить переговоры по денуклеаризации

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США предложили КНДР возобновить переговоры по денуклеаризации

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что администрация Дональда Трампа предложила Пхеньяну возобновить переговоры по денуклеаризации.

"Мы связались с северокорейцами и дали им понять, что мы хотели бы продолжить переговоры в Стокгольме, которые в последний раз проводились в начале октября", - заявил О'Брайен в интервью порталу Axios.

По его мнению, тот факт, что США пока не получили обещанный "рождественский подарок" от КНДР, является положительным признаком.

"Ким (Ким Чен Ын, северокорейский лидер - ИФ) обещал прислать рождественский подарок. Президент предложил прислать ему вазу. Мы не получили ни вазы, ни какого-либо другого рождественского подарка. Что представляется положительным признаком", - отметил он.

Однако, добавил советник президента, это не означает, что США не увидят какое-либо северокорейское испытание в будущем.

Ранее замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гван заявил, что Пхеньян не будет вести диалог с США о полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен лишь на частичное снятие американских санкций. По сообщению агентства ЦТАК, дипломат пояснил, что его страна будет готова к диалогу с США, если Вашингтон будет готов выполнить все требования Пхеньяна, то есть полностью снять все санкции.

Теги: #сша #переговоры #кндр #обрайен
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