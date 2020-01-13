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07:36 13.01.2020

Вице-премьер госсовета КНР прибывает в Вашингтон для подписания торгового соглашения с США

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Вице-премьер госсовета КНР прибывает в Вашингтон для подписания торгового соглашения с США

Глава китайской делегации на торговых переговорах с США, вице-премьер государственного совета КНР Лю Хэ посетит в понедельник в Вашингтон для подписания первой фазы торгового соглашения с США.

Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на Минкоммерции Китая, Лю Хэ пробудет в Вашингтоне до 15 января.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь отмечал, что первая фаза торгового соглашения с Китаем может быть подписана несколько позднее, чем 15 января.

"Мы собираемся подписать 15 января, я думаю, что это будет 15 января, или вскоре после этого", - сказал он в интервью телеканалу АВС, добавив: "Но я думаю, что 15 января - это большая сделка с Китаем".

О планах подписания документа 15 января Трамп написал в своем "Твиттере" 31 декабря 2019 года.

Трамп ранее отмечал, что готов приступить к обсуждению второй фазы соглашения. "Позже я отправлюсь в Пекин, где начнутся переговоры по второй фазе", - отметил президент США.

В декабре прошлого года Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию. В связи с этим, Штаты отказались от введения дополнительных пошлин на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее. Кроме того, Вашингтон согласился сократить вдвое пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%.

Предполагается, что невыполнение со стороны Китая каких-либо обязательств в рамках первого этапа потенциального соглашения приведет к повышению пошлин до прежних уровней, говорят источники.

Команды переговорщиков от США и КНР с октября провели несколько раундов торговых переговоров, обе стороны неоднократно подтверждали, что рассчитывают на заключение сделки.

Теги: #сша #торговля #китай #визит
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