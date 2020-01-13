События

04:55 13.01.2020

В Харькове ликвидирован пожар в гаражном кооперативе, погиб 1 человек – ГСЧС

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В Харькове ликвидирован пожар в гаражном кооперативе, погиб 1 человек – ГСЧС

В воскресенье утром в гаражном кооперативе "Авто 19" на Салтовском шоссе в Харькове произошел пожар, в результате которого погиб человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в 09:51.

"К месту вызова были направлены 4 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей огнем полностью были охвачены 4 бокса, в трех из которых находились автомобили. Кроме того, огонь распространялся на другие гаражные боксы, расположенные в ряд", - говорится в сообщении.

Спасатели успели выкатить из соседних боксов 5 автомобилей, не дав пламени повредить их. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

В 10:24 пожар был локализован, а в 11:10 - полностью ликвидирован.

В одном из боксов, где произошел пожар, у сгоревшей машины Opel Kadet, было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения.

Все обстоятельства пожара и гибели человека устанавливаются.

 

Теги: #гсчс #украина #харьков
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