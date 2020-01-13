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02:35 13.01.2020

Канадский премьер будет добиваться привлечения к ответственности виновных в крушении украинского самолета

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Канадский премьер будет добиваться привлечения к ответственности виновных в крушении украинского самолета

Канада будет добиваться привлечения к ответственности тех, кто виновен в крушении самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) в Иране, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Эта трагедия не должна была произойти, и я хочу заверить вас, что вы полностью поддерживаете меня в это чрезвычайно трудное время (...) вы поставили перед нами цель - добиваться справедливости и ответственности", - сказал Трюдо.

Он обратился к собравшимся в спортивном зале в Эдмонтоне в университете провинции Альберта, где работали не менее 13 жертв авиакатастрофы.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

В субботу минувшей недели иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #самолет #канада #иран #премьер
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