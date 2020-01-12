Великобритания, Германия и Франция подтвердили свою приверженность СВПД

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявили об общей заинтересованности сохранить режим ядерного нераспространения и следить за тем, чтобы Иран никогда не создал ядерное оружие.

"Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) играет в этом ключевую роль", - говорится в совместном заявлении глав государств и правительств "евротройки" - Великобритании, Германии и Франции, распространенном в воскресенье Елисейским дворцом.

В нем отмечается, что стороны недвусмысленно выразили свои сожаление и обеспокоенность после решения США выйти из СВПД и возобновить санкции против Ирана.

Руководители трех стран заявили, что, несмотря на все более сложные обстоятельства, они упорно трудились над сохранением этого соглашения.

"Все остающиеся в СВПД стороны - Франция, Соединенное Королевство, Германия, Россия, Китай и Иран вместе с Европейским союзом в качестве координатора подтвердили свою неизменную решимость сохранять СВПД", - сказано в документе.

По мнению "евротройки", важно, чтобы Иран вернулся к полному соблюдению своих обязательств в соответствии с соглашением.

"Мы выразили нашу глубокую обеспокоенность в связи с действиями, предпринятыми Ираном в нарушение его обязательств с июля 2019 года. Эти действия должны быть отменены. Мы оставляем за собой право использовать все положения СВПД для его сохранения и решать вопросы, связанные с выполнением Ираном своих обязательств по СВПД, в его рамках", - указывается в совместном заявлении.

В нем также говорится, что стороны будут должны "определить долгосрочные рамки для ядерной программы Ирана".

По словам заявления трех лидеров, недавние события "высветили дестабилизирующую роль Ирана в регионе, в частности, через Корпус стражей исламской революции (КСИР) и сил "Кудс"".

"Наша приверженность безопасности наших союзников и партнеров в регионе неизменна. Мы должны ответить дипломатично и содержательно на общую обеспокоенность по поводу дестабилизирующей региональной деятельности Ирана, в том числе связанной с его ракетными программами. Мы подтверждаем нашу готовность продолжать выполнять наши обязательства по деэскалации и стабильности в регионе", - заверили руководители Великобритании, Германии и Франции.

Они приняли к сведению заявление Ирана о причинах крушения украинского пассажирского лайнера рейса PS752.

"Сегодня наше послание ясно: мы остаемся приверженными СВПД и его сохранению; мы призываем Иран отменить все несовместимые с этим соглашением меры; мы призываем Иран воздерживаться от любых новых насильственных действий или (ядерного - ИФ) распространения; и мы остаемся готовы начать диалог с Ираном на такой основе, чтобы сохранить стабильность в регионе", - заявили лидеры Великобритании, Германии и Франции.