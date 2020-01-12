Глава Европарламента увидел в перемирии в Ливии заслугу ЕС

Остановка вооруженного конфликта в Ливии - это первый фундаментальный шаг в правильном направлении, заявил в воскресенье председатель Европейского парламента Давид Сассоли.

"Я приветствую объявление о прекращении огня в Ливии между премьер-министром (правительства национального согласия - ИФ) Файезом Сарраджем и (командующим Ливийской национальной армией - ИФ) генералом Халифой Хафтаром", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

По словам Сассоли, это результат, "ради которого Европейский союз много работал".

Он выразил благодарность высокому представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, а также национальным правительствам стран ЕС, "которые продемонстрировали единство в поддержку инициативы Европейского союза".

"Теперь необходимо закрепить этот результат и возобновить после месяцев тупика диалог между сторонами, чтобы найти политическое решение для ливийского кризиса. Европейский союз под эгидой Организации Объединенных Наций и в рамках Берлинского процесса может и должен играть ведущую роль в содействии этому", - подчеркнул Сассоли.

Он отметил, что цель ЕС - "стабильная Ливия, демократическая и свободная от внешнего вмешательства".

"Никто, кроме самого ливийского народа, не может принимать решения о своем будущем. Европейский союз готов внести свой вклад", - заявил глава Европейского парламента.