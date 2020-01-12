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18:09 12.01.2020

Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в воскресенье

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Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в воскресенье

В течение суток воскресенья боевики на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских войск из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня, 12 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Один обстрел по украинским позициям был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно: неподалеку Травневого - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно: вблизи н.п. Новотошковское - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 7 мин; рядом с Орехово - из 82-мм минометов - 19 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Теги: #всу #оос #сводка #обстрел
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