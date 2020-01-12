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16:02 12.01.2020

Полицейские задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевои

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Полицейские задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевои

Оперативники Нацполиции совместно с коллегами полиции Киевщины, с привлечением спецназа КОРД задержали организатора убийства участницы АТО, служившей в рядах батальона полиции "Киев-2" Амины Окуевой, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По словам Клименко, которые приводит пресс-служба ведомства, подозреваемые – члены преступной группы, которые обоснованно подозреваются в серии тяжких преступлений, в частности убийств. Часть из них разоблачили раньше, а в воскресенье задержали организатора.

"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", - рассказал глава Нацполиции.

Он отметил, что ДНК задержанного совпало с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружии.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Кроме того, проверяется причастность задержанных к совершению других преступлений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 30 октября 2017г в результате расстрела из автоматического оружия неизвестными автомобиля на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха в Киевской области скончалась Окуева и получил ранение в ногу ее супруг Адам Осмаев, который находился за рулем транспортного средства. Прокуратура Киевской области зарегистрировала уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного п.11 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) УК Украины.

Личности убийц правоохранителям по "горячим следам" установить не удалось.

Теги: #клименко #полиция #задержание #окуева
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