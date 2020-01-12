События

10:59 12.01.2020

На границе Украины и стран ЕС 12 января значительно уменьшились очередь

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На границе Украины и стран ЕС 12 января значительно уменьшились очередь

На границе Украины и стран Европейского союза 12 января очереди значительно уменьшились сравнительно с предыдущими днями, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Уже сегодня по состоянию на 9:00 наблюдается значительное уменьшение очередей на границе", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба увеличила количество пограничных нарядов прежде всего по проверке документов и осмотра транспортных средств, ила режимные мероприятия в пунктах пропуска, уточнила вопросы взаимодействия с пограничными службами сопредельных стран.

Теги: #очереди #ес #украина #граница
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