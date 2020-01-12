Во Львовской области автомобиль насмерть задавил пешехода

Во Львовской области в результате легковой автомобиль насмерть задавил пешехода, сообщила пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации в Фейсбуке.

"11 января около 18:15 в с.Долгое Стрыйского района, водитель автомобиля "Рено-Трафикˮ, житель с. Попутчики Стрыйского района 1977 года рождения, совершил наезд на пешехода, жителя с. Долгое Стрыйского района 1964 года, который от полученных травм скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются.