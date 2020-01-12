События

10:29 12.01.2020

Во Львовской области автомобиль насмерть задавил пешехода

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Во Львовской области в результате легковой автомобиль насмерть задавил пешехода, сообщила пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации в Фейсбуке.

"11 января около 18:15 в с.Долгое Стрыйского района, водитель автомобиля "Рено-Трафикˮ, житель с. Попутчики Стрыйского района 1977 года рождения, совершил наезд на пешехода, жителя с. Долгое Стрыйского района 1964 года, который от полученных травм скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Теги: #пешеход #украина #дтп_жертвы #львовская_область
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