В Николаеве задержана группа людей, требовавших с бизнесмена 660 тыс грн

Правоохранители в Николаеве задержали группу людей, требовавших с предпринимателя 660 тыс грн, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"11 января... задержали организатора и четырех членов преступной группы. 4-х человек задержали непосредственно на одной из улиц Николаева, еще одного в кафе, где он ожидал других участников. В состав преступной группы входило пять человек в возрасте от 25-ти до 42-х годов", - говорится в сообщении.

Правоохранители в ходе следственно-оперативных мероприятий задокументировали факт вымогательства 660 тыс грн, которые бизнесмен якобы должен. При этом предупредили потерпевшего, что в случае отказа проведут с ним меры физического убеждения. Договорились, что средства предприниматель будет отдавать частями. Во время передачи части "долга" в размере 250 тыс грн их задержали.

В настоящее время проводятся обыски по месту жительства и в автомобилях задержанных. С места происшествия изъяты 250 тыс грн, а в одном из транспортных средств правонарушителей оружие. Решается вопрос об уведомлении всем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.