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08:54 12.01.2020

В Запорожье мужчине грозит до семи лет заключения за сводничество

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Правоохранители разоблачили мужчину, который занимался сводничеством в Запорожье, ему грозит до семи лет заключения, сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, получили информацию, что мужчина 1973 года на территории Запорожья занимается сводничеством с целью наживы и вовлечением лиц женского пола в занятие проституцией. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией)", - сказано в сообщении.

Установлено, что фигурант распространял номера мобильных телефонов в гостиницах и саунах Запорожья, с помощью которых предлагал клиентам указанных заведений проституток для предоставления последним услуг сексуального характера за денежное вознаграждение.

Кроме этого, лично осуществлял их охрану и сопровождение во время выездов к клиентам в сауны, гостиницы, съемные квартиры, получал средства, заработанные за каждые сутки, искал девушек для работы проститутками.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

Теги: #заключение #полиция #мужчина #сводничество #украина #запорожье
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Интерфакс-Украина
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