Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"11 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Со 120-мм миномета противник выпустил три мины по украинским позициям рядом с Красногоровкой и трижды открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских защитников вблизи с Песками, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"С начала текущих суток российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.

Из миномета калибра 82-мм противник выпустил 7 мин по позициям украинских защитников вблизи с.Новотошковское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".