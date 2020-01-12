Частную организацию разоблачили в нанесении ущерба государству на сумму 150 тыс. грн

Правоохранители разоблачили частную организацию по продаже минеральных удобрений в нанесении ущерба государству на сумму 150 тыс. грн, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Следствием установлено, что коммерческой организацией осуществлена поставка государственному предприятию минерального удобрения по завышенной стоимости, чем нанесен ущерб государственным интересам на сумму 150 тыс грн", - сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что ущерб, нанесенный государству в размере 150 тыс грн, возмещен в полном объеме.

В суд для рассмотрения по существу направлен обвинительный акт в отношении должностного лица частного предприятия по ч. 1 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.