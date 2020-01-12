События

04:28 12.01.2020

В Одесской области правоохранители пресекли деятельность нелегальных АЗС

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Правоохранители Одесской области продолжают пресекать деятельность нелегальных автозаправочных станций, функционирующих на территории региона, сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Так, 11 января правоохранители провели ряд обысков и установили, что на территории Беляевского района без разрешительных документов работают 2 автозаправочные станции. В Овидиопольском районе обнаружили действующую нелегальную заправку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с мест деятельности незаконных автозаправочных станций изъяли более 100 тыс литров горючего, финансово-хозяйственные документы, черновые записи и средства.

Следователи проводят досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Теги: #пресечение #одесская_область #деятельность #азс #украина
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