Жительнице Сум объявлено о подозрение в связи с ее причастностью к торговле людьми

Прокуратура Киевской области возбудила уголовное производство в отношении жительницы Сум по факту ее причастности к торговле людьми, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

"Прокуратурой Киевской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми, вербовка, совершенное с целью эксплуатации) в отношении жительницы Сумской области", - сказано в сообщении.

Установлено, что указанная жительница Сум по предварительному сговору с целью наживы воспользовалась уязвимым состоянием и тяжелым материальным положением двух жительниц Киевской области, завербовала их с целью предоставления сексуальных услуг клиентам за пределами Украины.

"Согласно преступному плану вербовщицы, женщины должны были "обслуживать" мужчин в Швеции и Бахрейне", - отметили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантки производства. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении и избрании меры пресечения.