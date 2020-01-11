В Филадельфии откроют почетное консульство Украины

В посольстве Украины в США подписали соглашение о создании почетного консульства Украины в Филадельфии (штат Пенсильвания), сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"Мы делаем все, чтобы становиться ближе и эффективнее для украинцев, проживающих или находящихся в Америке, потому сегодня подписали соглашение о создании нового почетного консульства Украины, которое открывается в одном из самых крупных городов восточного побережья США, бывший временной американской столице - городе Филадельфия (штат Пенсильвания). Город также является одним из крупнейших центров украинской общины Америки", - говорится в сообщении посольства в Фейсбуке.

В официальной церемонии подписания соглашения принял участие посол Украины в США Владимир Ельченко. Обязанности почетного консула и оказание консульских функций будет исполнять общественный деятель, юрист и вице-президент Украинской Федерации Америки Ирина Мазур.

Ельченко поздравил Мазур и украинское общество Филадельфии, а также вручил ей удостоверение и официальный консульский патент.